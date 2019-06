Das verdächtige Benehmen eines Autofahrers veranlasste einen Alkoholtest, der seine Fahruntüchtigkeit nachwies.

Tangermünde (vs) l Polizeibeamte hielten am Montag kurz vor 8 Uhr an der Shell-Tankstelle nahe der August-Bebel-Straße in Tangermünde einen Pkw Opel an. Während der Kontrolle fiel die ungewöhnliche Erscheinung des 55-jährigen Tangermünders auf, was die Ordnungshüter veranlasste, einen Alkoholtest durchzuführen.

Mit 1,21 Promille fiel der Test dann doch deutlich aus. Der Fahrer gab an, am Sonntagabend ein paar Flaschen Bier getrunken zu haben. Ab 1,1 Promille gilt man laut Gesetz als absolut fahruntüchtig. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und anschließend den Führerschein.