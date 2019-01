Explodierende Baupreise sind der Grund dafür, dass der Neubau des Schönhauser Kindergartens deutlich teurer als geplant wird.

Schönhausen l Einstimmig steht der Rat der Verbandsgemeinde hinter dem Neubauprojekt Schönhauser Kindergarten „Spatzennest“ mit Stark-III-Fördermitteln. Auf der Sitzung am Mittwochabend wurde beschlossen, „den Ersatzneubau mit den Fördermitteln durchzuführen und die zu erwartenden Mehrkosten mit einem erhöhten Eigenanteil zu tragen“.

Es wird damit gerechnet, dass die nicht förderfähigen Kosten um rund 40 Prozent gegenüber den veranschlagten Kosten im Jahr 2015 steigen, laut Baupreisindex von August 2018 gibt es in der Region eine Erhöhung von 30 bis 50 Prozent. Statt einst angenommen 2,7 Millionen Euro wird es nun wohl knapp vier Millionen Euro kosten, einen neuen Kindergarten zu bauen. Die Fördergrenze von einst festgelegten drei Millionen ist damit überschritten – weil das Land jetzt die Grenze aufgehoben hat, kann das Projekt trotzdem realisiert werden. Allerdings muss die Verbandsgemeinde all das, was über der Drei-Millionen-Euro-Grenze liegt, komplett selbst finanzieren. Betrugen die Eigenmittel bei der Bewilligung der Fördermittel noch knapp 870 000 Euro, so steigt der Anteil nun ganz deutlich auf 2,4 Millionen Euro. Das sind geschätzte Kosten, die tatsächlichen Summen stehen erst nach der Ausschreibung fest.

Für die letzten Planungsleistungen liegen jetzt die Angebote vor und werden geprüft. „Es sieht so aus, dass zuschlagsfähige Angebote vorliegen“, erklärte Bauamtsleiter Ulf Wabbel. Ist dem so, kann endlich die gesamte Planung in Auftrag gegeben werden. Liegt sie vor, muss der Rat sie bestätigen – dann kann die Baugenehmigung beantragt werden. Gibt es grünes Licht, werden die Bauleistungen ausgeschrieben. Die Verbandsgemeinde strebt an, noch dieses Jahr den ersten Spatenstich zu setzen.