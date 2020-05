Um den Abstand zu wahren, reicht der Landtagsabgeordnete Chris Schulenburg der Sandauer Heimleiterin Cerstin Franke den Beutel mit 150 Masken, die er der Einrichtung schenkt, mit Schwung. Damit verbunden ist sein Dank an die Mitarbeiter. „Sie leisten Großartiges in dieser Ausnahmesituation. Die Mitarbeiter sind zum Familienersatz für die Senioren geworden. Die Gefahr der Übertragung des Coronavirus ist nicht zu unterschätzen – auch ich möchte einen Beitrag leisten, um sie zu minimieren.“ Foto: Schulenburg

Nur übers Telefon konnten sie seit Mitte März in Kontakt bleiben - nun dürfen die Bewohner der Altenheime ihre Angehörigen wieder empfangen.

Schollene/Sandau l Von der Besuchsmöglichkeit wurde auch gleich an den ersten Tagen rege Gebrauch gemacht – sowohl Bewohner als auch Angehörige hatten auf diesen Moment hingefiebert.

Über diese Lockerung der Corona-Vorschriften herrscht zwar Freude, aber nicht ganz uneingeschränkt. Denn die Besuchsmöglichkeiten stellen die Mitarbeiter der Heime auch vor Probleme, berichtet Cerstin Franke vom Sandauer Caritas-Heim. „Allein die Tatsache, dass wir als Einrichtung verpflichtet sind, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz für jeden Besucher bereit zu stellen, stellte bei den aktuellen Möglichkeiten und Preisen eine Herausforderung dar. Unser Anbieter kann die geforderte Menge derzeit nicht vollständig liefern, weil alle Einrichtungen auch noch ihre Besucher versorgen müssen.“ Zu ihrer Erleichterung wurden pünktlich zu Wochenbeginn ausreichend Masken vom Gesundheitsamt geliefert.

Enormer Zeitaufwand

Es kommt auf die Mitarbeiter ein zusätzlicher enormer Zeitaufwand zu: Denn bei allen Besuchern, die sich vorher telefonisch anmelden und einen Termin vereinbaren, erfolgt im Eingangsbereich erst einmal eine Aufklärung zu den ­Hygienemaßnahmen und eine Befragung unter anderem zum Gesundheitszustand. Diese Angaben sind schriftlich festzuhalten.

Und: „Demente Bewohner werden ihre Angehörigen mit der Maske im Gesicht kaum erkennen und auch keine Einsicht haben, auf Abstand zu bleiben. Das aber muss von uns kontrolliert werden – das heißt, dass bei jedem Besuch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die ganze Zeit über in der Nähe bleiben muss“, nennt Cerstin Franke ein weiteres Problem. „Den Pflegenotstand gab es vorher schon – noch mehr Aufwand macht es nicht besser! Anforderungen an die Pflege werden immer sehr schnell laut. Doch zum Beispiel die angekündigten flächendeckenden Tests in den Einrichtungen sind laut Gesundheitsamt nicht realisierbar und werden nur in Verdachtsfällen durchgeführt.“

Weiterhin Besuch hinter Glas

Zum Schutz der Bewohner und wegen des Zeitaufwandes hat die Heimleiterin die Angehörigen auch gebeten, weiterhin von der bereits bestehenden Besuchsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Wie berichtet, können Besucher über die Außentreppe in den großen Saal gelangen und dort, durch eine große Scheibe getrennt, mit dem Angehörigen auf dem Flur plaudern – ohne Mundschutz und jemanden, der aufpassen muss, dass man sich nicht zu nahe kommt. „Das begrüßen die meisten Angehörigen auch“, ist Cerstin Franke erleichtert, dass sich die Zahl der direkten Besuche auf den Zimmern somit in Grenzen halten wird.

Über das Geschenk des Landtagsabgeordneten Chris Schulenburg, der am Montagnachmittag 150 Masken brachte, freute sie sich sehr, „damit haben wir einen ausreichenden Vorrat“.

Kontakt weiterhin auf Minimum

Auch im Schollener Seniorenwohnpark sind am Montag die Besuchszeiten eingeführt worden. „Wir freuen uns für unsere Bewohner und Angehörigen, dass nun wieder, wenn auch eingeschränkt, Besuche möglich sind. Alle haben lange ausharren müssen“, sagt Heimleiterin Marika Jaworsky. Dennoch: Die Einrichtung steht nach wie vor unter Besuchsverbot! „Mit Augenmaß und großer Vorsicht und konsequenter Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind Besuche möglich. Zwei Stunden täglich werden die Angehörigen, die wir telefonisch informiert haben, von unseren dafür eingeteilten Mitarbeitern in Empfang genommen, belehrt, Daten aufgenommen, mit Mund-Nasen-Schutz ausgestattet und zum Bewohner geleitet. Für maximal eine Stunde am Tag kann ein Besucher seinen Angehörigen mit dem nötigen Abstand von 1,5 Meter besuchen.“ Es ist in jedem Fall eine telefonische Anmeldung erforderlich. „Denn wir müssen die Besuche koordinieren, damit sich nicht zu viele Besucher zur gleichen Zeit in der Einrichtung aufhalten. Die Kontakte sollten so weit wie möglich minimiert bleiben, um unsere uns anvertrauten Bewohner, unsere dringend benötigten Mitarbeiter und letztlich auch die Besucher bestmöglich zu schützen“, macht sich Marika Jaworsky genau wie Cerstin Franke in Sandau Sorgen, dass das Coronavirus in das Haus reingetragen werden könnte.

Nach Möglichkeit sollen die Besuche bei schönem Wetter im Freien auf dem Heimgelände stattfinden. „Wir vertrauen sehr auf das Verständnis und die Unterstützung der Besucher bei der Umsetzung der dringend erforderlichen Maßnahmen und hoffen, nicht so bald wieder zurückrudern zu müssen. Denn die Gefahr, sich durch den unsichtbaren Feind anstecken zu können, ist leider allgegenwärtig!“