Halle (dpa/sa) - Eine 43 Jahre alte Frau hat in Halle mit Flaschen auf Menschen geworfen und zwei Polizisten gebissen. Die Frau soll am frühen Donnerstagabend von einem Balkon aus mit Flaschen geworfen und beinahe Menschen getroffen haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Als die Beamten eintrafen, reagierte die Frau aggressiv und biss die beiden Polizisten. Sie konnten aber nach einer kurzen ärztlichen Behandlungen ihren Dienst fortsetzen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.