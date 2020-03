CDU-Politiker wollen auch harte Linie gegenüber Türkei

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich angesichts des Flüchtlingsandrangs an der türkisch-griechischen Grenze für eine starke Unterstützung der griechischen Regierung ausgesprochen. Eine Situation wie während der Flüchtlingskrise 2015 „darf sich nicht wiederholen“, sagte er am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin. „Deswegen gilt es jetzt, der griechischen Regierung, die anders als vor einigen Jahren wirklich steht, die EU-Außengrenzen sichert, auch beizustehen.“ Dann auch über humanitäre Unterstützung zu reden, sei sicherlich richtig.

Kretschmer äußerte scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der erklärt hatte, er halte im Widerspruch zur Migrationsvereinbarung mit der EU Migranten nicht länger von der Ausreise nach Griechenland ab. „Wir werden erpresst vom türkischen Regierungschef. Das darf sich Deutschland, das darf sich Europa nicht gefallen lassen“, sagte Kretschmer. Nötig sei nun eine grundsätzliche Lösung.

Altmaier sieht hohen Migrationsdruck

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Griechenland Unterstützung zugesagt angesichts des Andrangs von Migranten an der griechisch-türkischen Grenze. Altmaier sagte am Montag bei einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin, er wolle die Solidarität der Bundesregierung mit der Regierung in Athen zum Ausdruck bringen. Er sprach von einer sehr schwierigen Lage an der Grenze mit einem „hohen Migrationsdruck“. Die griechischen Behörden sicherten erfolgreich die EU-Außengrenze.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat weitere Flüchtlingshilfen für die Türkei an Bedingungen geknüpft. „Wir stehen zu einer fairen Lastenteilung, aber wir akzeptieren nicht, dass Menschen, die sich ohnehin in einer verzweifelten Lage befinden, auch noch als politisches Faustpfand missbraucht werden“, sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Montag. „Eine Verhandlungstaktik auf dem Rücken der Schwächsten wird nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen.“

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat im Migrationsstreit eine harte Linie der Europäischen Union gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gefordert. „Man muss auf Erdogan einwirken, damit er sein zynisches Spiel dort beendet“, sagte Merz am Sonntag im „heute journal“ im ZDF mit Blick auf die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. „Und das muss die Europäische Union insgesamt tun, nicht nur Deutschland.“ Europa dürfe sich nicht erpressen lassen, „und Europa wird sich auch von Herrn Erdoğan nicht erpressen lassen“. (dpa/AFP)