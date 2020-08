Schlafender Autofahrer wird von Blitzer geweckt und fährt ihn dann um

Rostock l Unser Verhältnis zu Blitzern ist offenbar von einer besonderen Spannung geprägt. Das ist wohl auch der Grund, weshalb Blitzer-Geschichten in dieser Rubrik besonders häufig auftauchen.

Am Wochenende brauste ein 26-jähriger Autofahrer in Sievershagen bei Rostock in einen Blitzer. Nicht nur in Messbereich und Fotozone, sondern so richtig. Offenbar war der Mann am Steuer eingeschlafen, wurde von dem grellen Radarblitz geweckt. Vor Schreck verriss er das Lenkrad – und rammte die Blitzanlage. Die gute Nachricht: Das Bußgeld bleibt auf die Geschwindigkeitsübertretung beschränkt. Alkohol oder Drogen waren beim Fahrer nicht nachzuweisen. Und für Schlaf am Steuer gibt es keinen richtigen Paragrafen.

Die weniger gute Nachricht: Die Blitzersäule ist komplett im Eimer. Es steht auch schon fest, wer die Reparatur, in diesem Fall stehen mehrere zehntausend Euro im Raum, bezahlen muss. Derselbe Autofahrer, der Sekunden vorher selig am Steuer schlief. Das nennt man böses Erwachen.