Bis vor wenigen Jahren war es der Alptraum jedes Stil-Experten: weiße Socken in Badelatschen. Foto: dpa

Bis vor wenigen Jahren war es der Alptraum jedes Stil-Experten: weiße Socken in Badelatschen.

Gert Glowinski ist seit Anfang 2018 Koordinator Lokales in der Chefredaktion der Volksstimme. Davor war er unter anderem als Online-Redakteur, Redaktionsleiter und Desk-Chef bei der Mitteldeutschen Zeitung tätig. gert.glowinski@volksstimme.de ›

Was richtig gut ist, das kommt auch wieder. Hornbrillen zum Beispiel. Nach ihrem modischen Ende in den 70ern sind sie längst wieder schick. MTV ist ebenfalls zurück und sogar Twix heißt jetzt wieder Raider.

Und dann gibt es Dinge, die besser in der Versenkung geblieben wären: weiße Socken in Badelatschen.

Was vor einigen Jahren noch als völlig geschmacklos galt, scheint nun bei jungen Männern im Trend zu liegen. Badelatschen sind in den letzten Jahren erst vom Trash zum Luxustrend erhoben worden (Balenciaga, Gucci, Vetements, Off-White), um nun wieder zurück im Mainstream zu landen. Auf den Straßen etwa in Berlin sieht man viele junge Männer, die zu kurzer Hose weiße Sportsocken und Latschen von Lacoste, Nike oder eben Adidas tragen. Gruselig. Hersteller von Tennissocken und Badelatschen erleben deswegen gerade einen schrecklichen Hype. Immer mehr junge Leute rennen rum wie Touristen auf Malle. Da hilft nur Daumen drücken, dass dieser Trend ein ganz kurzer wird. (gg/dpa)