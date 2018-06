Kaum ist das Ortausgangsschild ist in Sicht, schon haben viele Motorradfahrer ihre Hand am Gashebel. Doch idealerweise warten Biker noch einen Moment, bis sie ihre Geschwindigkeit steigern.

Essen (dpa/tmn) - Motorradfahrer sollten möglichst nicht direkt am Ortausgangsschild voll beschleunigen. Auch niedrigtouriges Fahren verhindere unnötigen Lärm in Ortschaften, so das Institut für Zweiradsicherheit (IFZ).

Wer als Motorradfahrer zu laut unterwegs ist, schadet am Ende vielleicht auch sich selbst. Denn bei beständiger Lärmbelastung können Fahrverbote für Motorräder drohen.