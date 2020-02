München (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Euroleague kehrte der Spitzenreiter in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurück und gewann mit 94:75 gegen die Jobstairs Gießen 46ers. Die Münchner haben nach 18 Spielen 17 Siege auf ihrem Konto.

Auch Alba Berlin gab sich beim 96:71 gegen die BG Göttingen keine Blöße und behauptet den dritten Platz. In Frankfurt zogen die Fraport Skyliners daheim gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 81:83 nach Verlängerung den Kürzeren. Das Abendspiel zwischen den Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm wurde aufgrund einer Unwetterwarnung abgesagt.

Tabelle