Bayreuth (dpa) - Raoul Korner wird auch in der kommenden Saison den Basketball-Bundesligisten medi Bayreuth trainieren. Die beidseitige Ausstiegsklausel sei aus den Verträgen gestrichen worden, teilten die Franken mit.

Damit geht der 45 Jahre alte Österreicher in seine vierte Spielzeit mit Bayreuth. Er sei "zu ehrgeizig, um mich mit dem hier Erreichten zufrieden zu geben", sagte Korner zu seiner Entscheidung. "Nach so einer Saison zu gehen, fühlt sich für mich nicht richtig an." Bayreuth hatte als Tabellenzwölfter die Playoffs erstmals seit 2016 wieder verpasst.

