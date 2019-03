Die Basketballer des FC Bayern kassieren eine deutliche Niederlage beim Überraschungsteam aus Vechta. Der Aufsteiger untermauert seinen Status als eine der Top-Mannschaften der Bundesliga. Auch in den weiteren Spitzenspielen gibt es klare Ergebnisse.

Vechta (dpa) - Aufsteiger Rasta Vechta hat gegen die Basketballer des FC Bayern den nächsten Überraschungscoup geschafft und dem Bundesliga-Spitzenreiter die zweite Saison-Niederlage zugefügt.

Die Niedersachsen setzten sich 93:75 durch und festigen ihren dritten Platz. Die Münchner bleiben zwar weiter Tabellenführer, bekommen aber den Druck der Verfolger zu spüren.

Im Duell der weiteren Anwärter auf die Top-Position für die Playoffs gewannen die EWE Baskets Oldenburg bei ALBA Berlin deutlich mit 94:78. Die Gäste rückten mit dem fünften Ligasieg in Serie bis auf zwei Erfolge an die Bayern heran. Dem Hauptstadtclub war der Kräfteverlust nach den beiden Eurocup-Viertelfinals gegen Malaga deutlich anzumerken, die entscheidende Partie steht am Mittwoch an.

Im dritten Bundesliga-Spitzenspiel des Wochenendes bezwang Pokalsieger Brose Bamberg das Team von ratiopharm Ulm mit 103:94 und schob sich an Berlin vorbei auf Platz vier.

Drei Tage nach der Euroleague-Niederlage gegen Maccabi Tel Aviv tat sich die Bayern-Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic im mit 3140 Zuschauern ausverkauften RASTA-Dome schwer. "Sie haben uns zwischenzeitlich überrannt und wir waren unprofessionell", sagte Münchens Nationalspieler Maodo Lo. "Wir haben nicht annähernd die Energie gebracht wie sie. Die EuroLeague darf keine Ausrede für uns sein und wir haben sie auch auf keinen Fall unterschätzt."

Die Bayern lagen nach dem ersten Viertel mit 20:26 hinten. Auch in der Folge kam der deutsche Meister vor den Augen von Bundestrainer Henrik Rödl mit dem Gegner nicht zurecht und geriet bis zur Pause sogar zweistellig ins Hintertreffen (40:53).

Die stark aufgelegten Niedersachsen bauten den Vorsprung gegen den Euroleague-Teilnehmer im dritten Viertel sogar auf über 20 Punkte aus, wovon sich die Münchner nicht mehr erholten. "Heute dürfen alle diesen Tag genießen - die Fans, die Spieler, der ganze Club", sagte Vechtas Trainer Pedro Calles. "Aber wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und weiter so arbeiten, wie sich das für uns gehört." Beim Aufsteiger überzeugte Austin Hollins mit 20 Punkten, auf Münchner Seite war einmal mehr Derrick Williams mit 21 Punkten am stärksten.

