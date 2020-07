Neu-Ulm (dpa) - Kapitän Per Günther hat seinen Vertrag bei Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm um ein Jahr verlängert. Das gaben die Schwaben am Dienstag bekannt.

"Ich fühle mich so fit wie lang nicht mehr und sehe keinen Grund aufzuhören", sagte der 32 Jahre alte Günther, für den die Saison 2020/2021 somit bereits die 13. im Trikot der Ulmer wird.

Aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise ist der Point Guard offenbar zu Gehaltseinbußen bereit. "Per hatte sofort Verständnis für unsere Situation", sagte Geschäftsführer Thomas Stoll: "Ihm ist klar, dass sich auch die Spielerverträge in der kommenden Saison an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen müssen." Günther sagte: "Der Verein ist in einer schwierigen Phase. Mit einem kleineren Vertrag und hoffentlich großen Leistungen kann ich hier am besten helfen."

© dpa-infocom, dpa:200707-99-700488/2

