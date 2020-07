Wer ein neues Heim baut, muss sich irgendwann für Türen entscheiden. Dabei sollten Bauherren aber nicht nur auf das Aussehen achten.

Berlin (dpa/tmn) - Beim Hausbau muss der Bauherr an vieles denken - und kann darüber scheinbar Nebensächliches aus dem Auge verlieren. Dabei kann jedes Detail entscheidend sein, damit man sich am Ende in seinem neuen Heim wohl fühlt. Dazu gehören auch die richtigen Türen.

Die Wahl der Türen wird oftmals anhand von gestalterischen oder finanziellen Kriterien getroffen. Die Entscheidung sollte aber nicht nur nach dem Aussehen getroffen werden, denn Türen gehören zu den wichtigen Bauelementen, wie der Verband Privater Bauherren (VPB) erläutert. So dienen Kellertüren zum Beispiel auch dem Energiesparen, denn sie trennen meistens beheizte von unbeheizten Räumen.

Haustüren müssen vor allem einbruchssicher sein, Kinderzimmertüren sollten einen gewissen Schallschutz bieten, und WC-Türen dienen dem Schutz der Privatsphäre. Dabei gilt: Je schwerer das Baumaterial, desto besser der Schallschutz, erläutert der VPB.

