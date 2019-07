Selten: Dem Osterburger Lothar Müller ist ein schönes Foto von einem Schwalbenschwanz geglückt.

Osterburg l Lothar Müller ist am 20. Juli in seinem Garten dieses Foto von einem am Schmetterlingsflieder tummelnden „Schwalbenschwanz“ geglückt. „Es ist ein prächtiger und farbenfroher Tagfalter der besonders durch seine Größe und heftiges Flattern auffällt. Ich habe ihn in diesem Jahr erstmals am 19. Juli gesehen“, berichtet der Osterburger. Der Schmetterlingsflieder sei seit mehreren Jahren Beobachtungsort für verschiedene Schmetterlinge und andere Insekten. „So habe ich in meinem Fotoarchiv festgestellt, dass der Schwalbenschwanz jährlich zum 20. Juli auftaucht. Meist als Einzelexemplar, nur 2017 waren es zwei gleichzeitig. Andere Schmetterlinge waren auch häufiger anzutreffen, so sind in diesem Jahr das Tagpfauenauge und der Distelfalter sehr rar. Neben Kohlweißling, Zitronenfalter und Kleinem Fuchs tritt zur Zeit mehrfach der Kleine Perlmuttfalter auf“, weiß der Osterburger.