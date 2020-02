Eine Frau gibt in einer Wahlkabine in Hamburg ihre Stimme zur Bürgerschaftswahl ab, neben ihr steht ein Kinderwagen. Es zeichnet sich eine höhere Beteiligung als bei... Quelle: Daniel Reinhardt

Starker Regen hat die Rodelbahn in der Veltins-Eisarena in Winterberg in einen kleinen Bach verwandelt. Foto: David Inderlied/dpa

Quelle: David Inderlied