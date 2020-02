Anhänger der SPD bejubeln die Zahlen der ersten Prognose auf ihrer Wahlparty in Hamburg. Die SPD ist mit 37,5 bis 38 Prozent der klare Wahlsieger. Foto: Christian... Quelle: Christian Charisius

Indische Muslime demonstrieren in Mumbai gegen das neue Einbürgerungsgesetz, welches vielen illegal eingereisten Migranten aus drei mehrheitlich muslimischen... Quelle: Rafiq Maqbool

Eine Frau gibt in einer Wahlkabine in Hamburg ihre Stimme zur Bürgerschaftswahl ab, neben ihr steht ein Kinderwagen. Es zeichnet sich eine höhere Beteiligung als bei... Quelle: Daniel Reinhardt

Starker Regen hat die Rodelbahn in der Veltins-Eisarena in Winterberg in einen kleinen Bach verwandelt. Foto: David Inderlied/dpa

Quelle: David Inderlied