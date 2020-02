Wellen der stürmischen See brechen an der Hafenmauer im britischen Folkstone. Foto: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Quelle: Gareth Fuller

Rockstar-Hund: Der Chow-Chow einer Straßenmusikerin in der Kasseler Fußgängerzone trägt eine Sonnenbrille und schaut ziemlich cool aus. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Quelle: Uwe Zucchi

Das "Sonnenbad" in Karlsruhe hat als erstes Freibad bundesweit die Saison 2020 eingeläutet. Foto: Uli Deck/dpa

Quelle: Uli Deck

Ein Vater tröstet sein weinendes Kind auf der griechischen Insel Lesbos, wo die Migrantenfamilie gerade aus der Türkei angekommen ist. Foto: Angelos Tzortzinis/dpa

Quelle: Angelos Tzortzinis

Ebensfeld in Bayern und die mit Schnee bedeckte Landschaft werden in der morgendlichen "blauen Stunde" in ein tiefes Blau getaucht. Foto: Nicolas Armer/dpa

Quelle: Nicolas Armer

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus drückt auf die Kurse an den Börsen. Dieser Händler in New York beobachtet sorgenvoll die Kurse. Foto: Wang Ying/XinHua/dpa

Quelle: Wang Ying

Ein Reisebus liegt umgestürzt neben der B10 bei Tomerdingen nördlich von Ulm in einem Feld. Bei schneeglatter Fahrbahn und starkem Wind kam der Bus von der Straße ab. ...

Quelle: Stefan Puchner

In Seoul stehen Menschen Schlange, um in einem Kaufhaus Atemschutzmasken zu kaufen. Die Preise für Masken sind in Südkroea die Höhe geschnellt. Foto: Yonhap/dpa

Quelle: -

Fans des VfL Wolfsburg zünden Pyrotechnik. Mit einem couragierten Auswärtsauftritt hat der VfL Wolfsburg hochverdient das Achtelfinale der Europa League erreicht. Der ...

Quelle: Swen Pförtner

In Berlin kämpfen die besten deutschen Eisspeedway-Fahrer um den nationalen Titel. Foto: Christophe Gateau/dpa

Quelle: Christophe Gateau