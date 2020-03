Bulle gegen Bulle: Julian Nagelsmann, Trainer des RB Leipzig, geht gesenkten Kopfes am Symboltier des Bundesligisten vorbei. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Quelle: Jan Woitas

Vom Sportgerät getrennt: Der Italiener Lukas Gufler beim Rodel-Weltcup am Königssee. Foto: Peter Kneffel/dpa Quelle: Peter Kneffel

Ein Junge arbeitet an einem Ziegelofen in einem Außenbezirk von Yangon in Myanmar. Foto: U Aung/XinHua/dpa

Quelle: U Aung