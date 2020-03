Zwei kleine Ruderboote liegen am Ufer des Schaalsees in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Quelle: Jens Büttner

Demonstranten stoßen in Santiago mit der Polizei zusammen. In Chile kommt es seit Oktober letzten Jahres immer wieder zu Protesten. Foto: Esteban Felix/AP/dpa Quelle: Esteban Felix

Pendler in Tokio tragen einen Mundschutz, während sie durch den Bahnhof Shinagawa gehen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Quelle: Jae C. Hong