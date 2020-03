Ein Professor am Mailänder Polytechnikum unterricht in einem leeren Hörsaal per Video-Stream. Bis zum 15. März bleiben alle italienischen Schulen und Hochschulen...

Quelle: Claudio Furlan

Ski-Alpin-Fahrer Thomas Dreßen absolviert im norwegischen Kvitfjell eine Trainingseinheit. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix/dpa

Quelle: Stian Lysberg Solum

Der Greyhound-Whippet-Mischling Lloyd wird in einem Hunde-Spa im britischen Staffordshire geföhnt. Foto: Fabio De Paola/PA Wire/dpa

Quelle: Fabio De Paola

Ein junges Flüchtlingsmädchen aus Syrien wartet in der Nähe des türkisch-griechischen Grenzu¨bergangs Pazarkule-Kastanies. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam

In Toronto reinigen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe die Haltegriffe in einer Bahn. Foto: Rene Johnston/The Toronto Star via ZUMA Wire/dpa

Quelle: Rene Johnston

Regentropfen hängen an der geschlossenen Blüte eines Krokus in Duisburg. Foto: Martin Gerten/dpa

Quelle: Martin Gerten

Elefantenkuh Sita malt mit blauer Farbe hübsche Bilder auf eine Leinwand. Die Verkaufserlöse gehen an ein Artenschutzprojekt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Quelle: Friso Gentsch

Dieser elegant bekleidete Hund trifft zur jährlich im März stattfindenden Hundeschau "Crufts" in London ein. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Quelle: Joe Giddens

Bauern mit ihren Traktoren vor dem Landeshaus in Kiel. Sie protestieren für mehr öffentliche Wertschätzung für ihre Arbeit und faire Lebensmittelpreise. Foto: Carsten ...

Quelle: Carsten Rehder

Diese Migranten laufen in der Nähe des Evros-Flusses an der griechisch-türkischen Grenze an Bahnschienen entlang. Sie wollen in die EU gelangen. Foto: Dimitris...

Quelle: Dimitris Tosidis

Tottenham-Profi Eric Dier nach der Achtelfinal-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Norwich City. Dier hatte seinen Elfmeter verwandelt, die Gäste siegten aber 3:2. ...

Quelle: David Klein

Ein Schiff der griechischen Marine im Hafen von Mytilini auf Lesbos: Flüchtlinge gehen an Bord. Foto: Panagiotis Balaskas/AP/dpa

Quelle: Panagiotis Balaskas

Viele Regale sind in einem Supermarkt in Brisbane leer. Produkte wie Toilettenpapier und Lebensmittelkonserven sind nicht nur in Australien momentan oft ausverkauft,...

Quelle: Florent Rols