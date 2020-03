Griechische Bereitschaftspolizisten stehen an der griechisch-türkischen Grenze in der Region Evros in Schwaden von Tränengas, das von der türkischen Seite aus über die Grenze geschossen wurde. Tausende Flüchtlinge in der Region hoffen, in die EU zu gelangen. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa

Giannis Papanikos