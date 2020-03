Davis-Cup-Begegnung zwischen den Philippinen und Griechenland in Manila. Der griechische Topspieler Stefanos Tsitsipas fixiert im Match gegen Alberto Lim den Ball....

Quelle: Aaron Favila

Griechische Bereitschaftspolizisten stehen an der griechisch-türkischen Grenze in der Region Evros in Schwaden von Tränengas, das von der türkischen Seite aus über...

Quelle: Giannis Papanikos

Ein Auto fährt in Düsseldorf an einer Wasserlache vorbei. Bewölkt und immer mal wieder Regen: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Wochenende auf...

Quelle: Martin Gerten

Ein Soldat in Schutzausrüstung reinigt in Seoul seine Schutzbrille. Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Südkorea steigt unvermindert an. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa

Quelle: Lee Jin-Man

Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus auch in den USA gibt US-Präsident Donald Trump Unterstützern weiterhin die Hand. Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Quelle: Matt Rourke

Die Opposition in Guinea hat ohne die Genehmigung der Regierung in der Hauptstadt Conakry zu einer Demonstration aufgerufen hat. Dabei kam es zu Zusammenstößen der...

Quelle: Sadak Souici