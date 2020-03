Rettungskräfte arbeiten am Ort eines eingestürzten Hotelgebäudes in Quanzhou. Das Hotel, das für die medizinische Beobachtung von Menschen, die Kontakt zu Coronavirus-Patienten hatten, genutzt wurde, kollabierte in der südostchinesischen Küstenstadt. Foto: Uncredited/Chinatopix/AP/dpa

