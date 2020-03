Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben sich in der Bundespressekonferenz über Stand, Folgen und Herausforderungen der... Quelle: Michael Kappeler

Reiherenten (Aythya fuligula) setzen in Friedrichshafen am Bodensee zur Landung an. Foto: Felix Kästle/dpa

Quelle: Felix Kästle