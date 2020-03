Ein Bartsittich fährt auf der Schulter seiner Besitzerin in der Berliner U-Bahn. Foto: Christoph Soeder/dpa Quelle: Christoph Soeder

Nahezu menschenleer ist der sonst so belebte New Yorker Times Square. Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, schränkt die Ostküstenmetropole... Quelle: Vanessa Carvalho

Menschen stehen im Flüchtlingslager Moria auf den abgebrannten Überresten eines Containerhauses. Bei einem Feuer in dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos kam... Quelle: Panagiotis Balaskas

Flug einer Biene zwischen den Blüten eines Mirabellenbaums in Köln. Milde Temperaturen von 17 Grad und Sonnenschein lockten die fleißigen Tiere aus ihrem Stock. Foto: ... Quelle: Henning Kaiser

Ein Glas Senf ist noch da - ansonsten sind die Regale in diesem Supermarkt in Berlin-Friedenau ziemlich leer. Viele Menschen decken sich in der Corona-Krise mit...

Quelle: Kay Nietfeld