Reinigungs- und Desinfektionsaktionsarbeiten auch am Fuße einer Pyramide von Gizeh in Ägypten, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Foto: Gehad... Quelle: Gehad Hamdy

Erkennen Sie, um was es sich hier handelt? Hier schwimmen sogenannte Glasaale in einem Behälter, kurz bevor sie in der Elbe ausgesetzt werden - damit soll der...

Quelle: Philipp Schulze