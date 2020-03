Gassigehen in Tel Aviv unter einem "Don't Panic"-Banner, einem Zitat aus dem Film "per Anhalter durch die Galaxis". Foto: Oded Balilty/AP/dpa Quelle: Oded Balilty

Eine Frau joggt in den frühen Morgenstunden am Rheinufer in Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa

Quelle: Andreas Arnold