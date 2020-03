Zwei Mädchen rodeln in Hamburg einen verschneiten Hügel herunter. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Quelle: Daniel Bockwoldt

Tierpfleger Frank Schlepps kümmert sich um die beiden Eisbär-Zwillinge in Bremerhaven. Foto: --/Zoo am Meer Bremerhaven/dpa Quelle: --

In einigen Teilen Norddeutschlands schneit es am Morgen wie hier in Mecklenburg-Vorpommern bei Temperaturen um die null Grad. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Jens Büttner