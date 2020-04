Ein Mann bringt Lebensmittel nach Hause. Wegen der Pandemie dürfen Männer und Frauen in Peru nicht mehr am selben Tag ihre Häuser verlassen. Männer können am Montag, Mittwoch und Freitag raus, Frauen am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Foto: Cesar Campos/dpa

