Wie eine Insel steht eine Baumgruppe auf einem mit einer Folie bedeckten Acker in Köln. Foto: Henning Kaiser/dpa Quelle: Henning Kaiser

Auch in Corona-Krise muss geputzt werden. Eine Reinigungstruppe kümmert sich um die Staue des Königs Sejong in Seoul. Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa Quelle: Ahn Young-Joon

Ein Schild am Surfers Paradise Beach an der australischen Gold Coast weist darauf hin, dass der Strand geschlossen ist. Was den Spaziergängen im Hintergrund offenbar...

Quelle: Dave Hunt