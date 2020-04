Eine Zierkirsche blüht nahe der Bornholmer Straße in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa Quelle: Christoph Soeder

Dicht an dicht stehen Autos am Ostermontag bei einem Gottesdienst auf einer Wiese in Sonsbeck-Achterhoek. Die Predigt des Pfarrers wird über Lautsprecher übertragen....

Quelle: Arnulf Stoffel