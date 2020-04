Ein Mann im Spiderman-Kostüm steht auf einer Straße in Makassar (Südsulawesi) und hält ein Schild mit der Aufschrift "Stay Home - Life is Beautiful". Indonesien hat bei der Zahl der registrierten Corona-Fälle die Philippinen überholt und liegt jetzt an der Spitze in Südostasien. Foto: Masyudi S. Firmansyah/AP/dpa

Masyudi S. Firmansyah