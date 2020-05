"Wir brauchen schnelles Internet!!" haben Anwohner im niedersächsischen Weetzen auf die Straße geschrieben. Der Hintergrund: In Corona-Zeiten wird eine langsame... Quelle: Ole Spata

Bewerber der Spezialeinheit US-Navy SEAL nehmen an einer Tauchprüfung im Naval Special Warfare Center im kalifornischen Coronado teil. Dies ist Teil der Ausbildung.... Quelle: Anthony Walke/U.S. Air

Das Restaurant "Mediamatic" in Amsterdam probiert neue Wege aus, damit Gäste beim Abendessen den entsprechenden Abstand einhalten können. Foto: Peter Dejong/AP/dpa Quelle: Peter Dejong

Schwerste Arbeit: Eine Frau steht in einer Mülldeponie in einem Vorort von Mexiko-Stadt. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Mexiko wird bei den...

Quelle: Romina Solis