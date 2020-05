Menschen mit Mundschutzmasken stehen vor einer Kirche in Barcelona an, wo Lebensmittel verteilt werden. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

Quelle: Emilio Morenatti

Kurz vor dem Besuch des US-Präsidenten befestigt ein Junge eine Flagge mit der Aufschrift "Trump 2020 - No More Bull Shit" an einem Auto in Allentown in Pennsylvania. ...

Quelle: Matt Rourke

Sichtbares Zeichen eines veränderten Alltags: Ein Kellner mit Mundschutz serviert Bier in einem Wiener Restaurant. Foto: Ronald Zak/AP/dpa

Quelle: Ronald Zak

Das dreijährige Kurzhaardackel-Fräulein "Nele" gähnt auf ihrer Matte vor dem Weinladen ihres Frauchens auf dem Wienerplatz in München. Foto: Peter Kneffel/dpa

Quelle: Peter Kneffel

Hahnenfuß-Blumen blühen leuchtend gelb auf einer Feuchtwiese im Spreewald. Auf niedersorbisch heißt der Spreewald übrigens Blota - "die Sümpfe". Foto: Patrick...

Quelle: Patrick Pleul

Eine israelische Flugbegleiterin arbeitet in Schutzkleidung an Bord eines Flugzeuges am Flughafen Ben Gurion. Foto: Gil Cohen Magen/XinHua/dpa

Quelle: Gil Cohen Magen

Wilde Kühe haben es sich am Strand in Mar e Sol in Porticcio auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika bequem gemacht. Foto: Pascal Pochard-Casabianca/AFP/dpa

Quelle: Pascal Pochard-Casabianca

Regentropfen perlen von der Blüte einer Margerite. Foto: Stephan Jansen/dpa

Quelle: Stephan Jansen

Schulkinder stehen unter Einhaltung des Mindestabstand vor dem Eingang ihrer Schule in Finland. Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa

Quelle: Emmi Korhonen

Ein Fischer im Hafen von Mordialloc bei Melbourne. Der australische Bundesstaat Victoria hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus etwas gelockert. Foto:...

Quelle: Michael Dodge

Ein Radfahrer fährt bei Sonnenaufgang den Hollywood Beach Broadwalk im US-Bundesstaat Florida entlang, der für einige Stunden am Tag der Öffentlichkeit wieder...

Quelle: Lynne Sladky

Polizeibeamte blockieren während einer Protestaktion eine Straße in Niksic, der zweitgrößten Stadt Montenegros. Wegen der Corona-Pandemie hat die Regierung ein...

Quelle: Risto Bozovic