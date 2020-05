Ein kleines Kunstwerk aus Wolle namens "The Knittingale Hospital" hat eine 91-jährige Britin während der Ausgangssperre wegen des Coronavirus in ihrem Haus in Caister-on-Sea gestrickt, gehäkelt und genäht. Sie will damit Spenden für das staatliche Gesundheitssystem NHS beschaffen. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa

Joe Giddens