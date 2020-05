Ein Verkäufer sortiert in Gaza-Stadt vor dem auch als Zuckerfest bekannten Eid al-Fitr seine Ware auf einem Markt. Für Millionen Muslime weltweit geht am Sonntag der Fastenmonat Ramadan zu Ende. Foto: Mahmoud Ajjour/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Mahmoud Ajjour