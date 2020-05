Vor dem Start lächeln Douglas Hurley (l) und Robert Behnken in ihren SpaceX-Raumanzügen. Die "Falcon 9"-Rakete soll die zwei NASA-Astronauten diese Woche in einer Kapsel zur Internationale Raumstation ISS in den Orbit schicken. Foto: Kim Shiflett/Nasa/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Kim Shiflett/Nasa