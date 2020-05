Ein Mann wäscht sich an einem heißen Sommertag in Prayagraj an einem öffentlichen Wasserhahn in der Nähe des Ganges. In Indien gibt es bereits jetzt in vielen Städten im Norden des Landes eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 45 Grad Celsius. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Rajesh Kumar Singh