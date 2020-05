Im türkischen Bursa desinfizieren Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Hof einer Moschee. Die Maßnahme dient der Eindämmung der Corona-Pandemie. Foto: ---/PPI via ZUMA ...

Quelle: ---

Angespülte Container liegen am Birdie Beach im australischen Bundesstaat New South Wales. Zuvor hatte eine Schiff insgesamt 40 der Container bei rauer See verloren....

Quelle: -

In Las Playas auf Kuba spielen Männer Baseball auf einer Wiese. Die kubanischen Behörden verlangen die Verwendung von Schutzmasken für alle Personen, die ihr Haus...

Quelle: Ramon Espinosa

Auf einer Wiese bei Hannover leuchten Mohnblüten in der Morgensonne. Foto: Peter Steffen/dpa

Quelle: Peter Steffen

Die Baufläche der künftigen Tesla Giga-Factory in Grünheide bei Berlin. Tesla will ab 2021 in seiner ersten Fabrik in Europa rund 500.000 Elektroautos im Jahr bauen....

Quelle: Patrick Pleul

In der peruanischen Hauptstadt Lima spielt ein Harfenist auf der Beerdigung eines Mannes, der an Covid-19 gestorben war. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Quelle: Rodrigo Abd

Astronaut Bob Behnken winkt freudig, nachdem der Start der SpaceX "Falcon 9"-Rakete wetterbedingt abgesagt werden musste. Der nächste Startversuch für Behnken könnte...

Quelle: David J. Phillip

Die Augen einer Frau werden mit Milch ausgespült, nachdem Polizisten Tränengas eingesetzt hatten. Die Demonstranten fordern Gerechtigkeit für den Tod eines...

Quelle: Carlos Gonzalez