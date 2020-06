Gymnastikstunde in Corona-Zeiten in der Anlage für Betreutes Wohnen des Stift Bethlehem in Ludwigslust. Unter Anleitung eines Trainers (vorne) turnen die betagten Bewohner sowie Diakonissinen und die Einrichtungsleiterin auf Balkonen, Terrassen und im Innenhof mit. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Jens Büttner