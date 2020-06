In Prag sind die Arbeiten an einer Nachbildung der historischen Mariensäule auf dem Altstädter Ring abgeschlossen worden. Ein riesiger Kran hob eine Statue der katholischen Muttergottes an ihren Platz an der Spitze des Sandstein-Monuments. Foto: Michal Kamaryt/CTK/dpa

Michal Kamaryt