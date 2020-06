Führende US-Demokraten knien in Gedenken an den brutalen Tod von George Floyd in der "Emancipation" Halle des US-Kapitols und bleiben acht Minuten und 46 Sekunden lang still - die Zeit, in der ein weißer Polizeibeamter vor zwei Wochen sein Knie in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt hatte. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Manuel Balce Ceneta