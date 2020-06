Künstler in Brasilien gedenken mit einer Performance den Opfern der Corona-Pandemie. Foto: Myke Sena/dpa Quelle: Myke Sena

Führende US-Demokraten knien in Gedenken an den brutalen Tod von George Floyd in der "Emancipation" Halle des US-Kapitols und bleiben acht Minuten und 46 Sekunden...

Quelle: Manuel Balce Ceneta