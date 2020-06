Eine mit roten Kreuzen und grünen Haken markierte Flughafenbank in Larnaca. Zypern hat seine Flughäfen wieder für eine begrenzte Anzahl von Ländern geöffnet. Foto:... Quelle: Petros Karadjias

Ein Jugendlicher reißt während eines Protests gegen Polizeigewalt in der Innenstadt von Mexiko-Stadt eine Überwachungskamera nieder. Foto: Rebecca Blackwell/Ap/dpa Quelle: Rebecca Blackwell

Eine junge Frau treibt im Starnberger See bei München im Wasser. Foto: Peter Kneffel/dpa Quelle: Peter Kneffel

Arbeiter eines US-Aluminiumkonzerns machen in Spanien gegen Entlassungen mobil. Foto: Carlos Castro/EUROPA PRESS/dpa Quelle: Carlos Castro

Die Präriehunde-Welpen im Tiergarten Schönbrunn in Wien haben ein großes Nähebedürfnis. Foto: Daniel Zupanc/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/dpa Quelle: Daniel Zupanc

Eine Theatertruppe bringt verlassenen Kindern in Syrien bei, wie sie Selbstvertrauen haben und sich schützen können. Foto: Moawia Atrash/ZUMA Wire/dpa Quelle: Moawia Atrash

Die Giraffe vor dem Legoland in Berlin ist nun auch coronakonform. Foto: Jörg Carstensen/dpa Quelle: Jörg Carstensen

Künstler in Brasilien gedenken mit einer Performance den Opfern der Corona-Pandemie. Foto: Myke Sena/dpa Quelle: Myke Sena

Führende US-Demokraten knien in Gedenken an den brutalen Tod von George Floyd in der "Emancipation" Halle des US-Kapitols und bleiben acht Minuten und 46 Sekunden...

Quelle: Manuel Balce Ceneta