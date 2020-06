Bei Protesten in Nepal fordern Demonstranten, dass die Regierung die Corona-Maßnahmen verstärkt testet. Foto: Skanda Gautam/ZUMA Wire/dpa Quelle: Skanda Gautam

Drei Enten machen zu Fronleichnam einen kleinen Ausflug über den Staffelsee in Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa Quelle: Matthias Balk

Ein Spatz macht es sich auf dem goldenen Adler - dem Staatswappen Russlands - in St. Petersburg bequem. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa Quelle: Dmitri Lovetsky

Babys von Leihmüttern warten in einem Hotel in der Ukraine darauf, von ihren biologischen Eltern abgeholt zu werden. Foto: Andreas Stein/dpa Quelle: Andreas Stein

Mangel an Treibstoff: Motorradfahrer stehen in Jemens Hauptstadt Sanaa an einer Tankstelle Schlange. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa

Quelle: Mohammed Mohammed