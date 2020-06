Zirkusshow im Altenheim: Ein Feuerspucker zeigt sein Können in einer in der Nähe des Zirkus-Winterquartiers liegenden Seniorenresidenz in Gadebusch (Mecklenburg-Vorpommern). Wegen der Corona-Pandemie wartet der Zirkus seit Monaten auf einen Neustart. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Jens Büttner