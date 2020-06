Zirkusshow im Altenheim: Ein Feuerspucker zeigt sein Können in einer in der Nähe des Zirkus-Winterquartiers liegenden Seniorenresidenz in Gadebusch (Mecklenburg-...

Quelle: Jens Büttner

Eine Frau genießt das schöne Wetter am Langwieder See in München. Foto: Sven Hoppe/dpa

Quelle: Sven Hoppe

Noch an die Mutter gekuschelt lässt es sich das wenige Wochen alte Berberaffenbaby in einem Freigehege in Süddeutschland schmecken. Foto: Felix Kästle/dpa

Quelle: Felix Kästle

Das neue Elefanten-Baby im Kölner Zoo hat noch keinen Namen - aber dafür schon großen Hunger. Foto: Marius Becker/dpa

Quelle: Marius Becker

Die Lavendelindustrie im Nordwesten Chinas schafft Tausende Arbeitsplätze und schöne Landschaften. Foto: Zhao Ge/XinHua/dpa

Quelle: Zhao Ge

Am Ortseingang von Cariacu in Ecuador werden Fahrzeuge und Menschen desinfiziert, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Foto: Dolores Ochoa/AP/dpa

Quelle: Dolores Ochoa

Extinction-Rebellion-Aktivisten protestieren gegen die ihrer Meinung nach vorhandenen "klimaschädlichen Verflechtungen zwischen Regierung und Lobbyverbänden". Foto:...

Quelle: Paul Zinken

Der Dresdener Bahnhof setzt auf klare Linien. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Quelle: Sebastian Kahnert

Russland bereitet sich auf die Militärparade zum 75. Jahrestag der Niederlage von Nazi-Deutschland vor - mit Desinfektionsmitteln und Schutzanzügen. Foto: Alexander...

Quelle: Alexander Zemlianichenko

In manchen Regionen am Niederrhein hat es nach der Hitze bis zu 30 Liter pro Quadratmeter geregnet. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Quelle: Roland Weihrauch

Ein Wegweiser zeigt in der südkoreanischen Stadt Paju die Entfernung ins nordkoreanische Kaesong - direkt vor hohen Grenzzäunen. Foto: Lee Jin-Man/AP/dpa

Quelle: Lee Jin-Man

Nur die Spitze einer Pfarrkirche ragt in Süddeutschland aus der Nebeldecke hervor. Foto: Thomas Warnack/dpa

Quelle: Thomas Warnack

Der Morgentau ist noch nicht ganz ab - eine Kornblume in Süddeutschland streckt sich der Sonne entgegen. Foto: Thomas Warnack/dpa

Quelle: Thomas Warnack

Tomika Miller, Ehefrau des in den USA durch Polizeigewalt getöteten Rayshard Brooks, weint. Die Beamten müssen sich wegen Mordes verantworten. Foto: Curtis...

Quelle: Curtis Compton

"Auf welcher Seite des Seils stehen Sie?", fragt ein brasilianischer Künstler, der Präsident Jair Bolsonaro an einem Strang mit dem Coronavirus ziehen lässt. In...

Quelle: Cris Faga

Im spanischen Madrid sitzen während der Corona-Pandemie stumme Zuschauer mit im Theater-Publikum, um die Abstandsregeln zu garantieren. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa

Quelle: Manu Fernandez

Lichter strahlen von dem Volksfestgelände der "Annaberger Kät" hinter der Stadtkirche St. Annen im Erzgebirge. Mit dem Projekt "LichtWerk" erinnert die Stadt Annaberg-...

Quelle: Robert Michael

Mitarbeiter des Friedhofs 19 de Julio am Stadtrand von Lima tragen den Sarg einer Verstorbenen zur Begräbnisstätte. Einkommensschwächere Familien trifft die...

Quelle: Martin Mejia

Danach aber bitte wieder richtig aufsetzen: Bei einer Sitzung in Washington hat der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses seine Atemschutzmaske...

Quelle: Erin Scott