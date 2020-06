Eine Frau in Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras, trägt einen Korb mit Früchten, die sie verkaufen möchte. Lateinamerika ist inzwischen der Brennpunkt der Corona-... Quelle: Elmer Martinez

Ein Zelt auf dem Markt "Central de Abasto" in Mexiko-Stadt wird desinfiziert. Foto: Marco Ugarte/AP/dpa Quelle: Marco Ugarte

Eine Frau lässt in einem Maniküre-Salon in Bogota ihre Hände pflegen, nachdem die Anti-Corona-Maßnahmen in Bolivien gelockert wurden. Foto: Camila Diaz/colprensa/dpa

Quelle: Camila Diaz