Im nordostenglischen Tynemouth schwimmen Menschen bei Sonnenaufgang in der Nordsee. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa Quelle: Owen Humphreys

Eine Lichtshow am Rheinturm erhellt den Nachthimmel über Düsseldorf. Foto: Marcel Kusch/dpa Quelle: Marcel Kusch

Regennasse Mohnblumen stehen an einem Feldweg in Tettnang am Bodensee. Foto: Felix Kästle/dpa

Quelle: Felix Kästle