Scheinwerfer tauchen das Bauhaus-Museum in Weimar in ein rotes Licht. Thüringen beteiligt sich an der bundesweiten Aktion "Night of light", bei der Veranstaltungshäuser und ausgewählte Bauwerke rot beleuchtet werden. Damit soll auf die dramatische Situation, in der sich die Veranstaltungsbranche aufgrund der Corona-Pandemie befindet, aufmerksam gemacht werden. Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Michael Reichel